37-aastane Joonatan Tola oli just kuueaastaseks saamas, kui tema kunstnikust isa enesetapu tegi. Joonatan kirjutas oma karmist lapsepõlvest 344-leheküljelise raamatu, mis on täis absurdseid sündmuseid, alkoholi mõju ja pettekujutelmi. «Katkine lapsepõlv jätab jäljed ja need ei kao kunagi. Kuid elu võib muutuda talutavamaks,» ütleb Joonatan.