HEATEGU VÕI NEEDUS? ⟩ Venemaa naine leidis munakarbist raha

«Mu sõber, kes on haiglas, palus mul mune osta,» selgitab Kergejeva Komsomolskaja Pravdale. «Sellepärast ma poodi läksingi.»

Karbis oli lisaks veel kirjake sõnumiga: «Toogu see raha teile küllust ja õnne!»

Kergejeva on kindel, et keegi lihtsalt tahtis teha väikest heategu. «Ehk tahtis see inimene aidata vanainimest, paljud vanainimesed käivad selles poes,» spekuleeris naine.