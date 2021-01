Pilt on illustratiivne.

Meile on korduvalt selgitatud, miks enne magamajäämist ei tohiks süüa, kuid kas teadsid, et tühja kõhuga uinumine võib olla veelgi kahjulikum? Spetsialist selgitab, mida tasuks enne magamaminekut näksida, et öösel parem uni tuleks!