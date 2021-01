Veevalaja on sodiaagimärkidest ehk kõige enam valestimõistetud. Nende kohta teatakse, et nad on emotsionaalselt distantseerunud, kuid tegelikult käib nende pragmaatilise ja intellektuaalse olemusega kaasas ka pulbitsev emotsionaalsus. Nad on tõsised mõtlejad, kes lihtsalt ei lase oma sentimentaalset külge just eriti sageli välja paista. On nad ju õhu vesisem osa – see tähendab ka, et nad on sodiaagi õhumärkidest kõige intuitiivsemad ja loomingulisemad.