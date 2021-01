Worst Cooks in America saatepea

Toidukanal Food Network on eemaldanud saate «Worst Cooks in America» (tlk Ameerika kõige hullemad kokad) 20. hooaja kõik osad nii oma kodulehelt, Youtube’ist kui ka striiminguplatvormilt, kuna saate võitja Ariel Robinson arreteeriti. Süüdistus tema ja abikaasa vastu on karm: kolmeaastase kasutütre väärkohtlemine ja tapmine.