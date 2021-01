Riisi keetes on üsna lihtne kogusega üle piiri minna ning seda liiga palju valmistada. Õnneks püsib see paar päeva kapis väga edukalt väskena, ent riisi uuesti üles soojendamine võib kujuneda keeruliseks. Nimelt kipub see valge teraline toit taassoojendamise korral ebameeldivalt kuivaks muutuma. Seetõttu levib netiavarustes ka palju nippe, mille abil seda viimast vältida.