Sa sööd tervislikult, teed trenni, lähed varakult voodisse. Ühesõnaga: sa teed oma teada kõik, et oma tervise eest hoolitseda. Tahad ju sinagi elada pika ja viljaka elu. Aga teadsid sa, et on mitmeid pealtnäha süütuid harjumusi, mis õõnestavad kõiki su õilsaid pingutusi?