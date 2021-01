ÕHUS ON ARMASTUST ⟩ Staarid, kelle suhe on kestnud üle 20 aasta

Jada Pinkett Smith and Will Smith 2019. aasta üritusel.

Pole teada, kas armastus võib olla iganeve, kuid vähemalt võib see olla jätkusuutlik. Seda kinnitavad need kuulsad paarid, kelle ühist ajalugu saab vaid imetleda. Vaata, millised paarid on koos olnud üle 20 aasta.