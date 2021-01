Ettevaatust! Enne, kui plaanid eksiga sõpradeks jääda, loe seda

Psühholoogid, kes on kanali The School of Life taga, selgitavad, et partnerile, kes maha jäetakse, võib lubadus sõprusest tunduda emotsionaalse lohutusauhinnana: jah, enam ei jaga me voodit, ei saa koos lapsi või lõpeta päevi üheskoos, kuid vähemalt võime me üksteisele helistada, jagada oma hirme ning minna koos kinno. Midagi kenagi ju sellest suhtest alles, eks ole?

Inimesele, kes suhte lõpetab, on sõpruseväljavaade samuti ahvatlev. See, et ta tahab partneri maha jätta, ei tähenda, et ta oleks tundetu – ka temal on omad sentimentaalsed hetked ja hoolib oma peatsest eksist väga. Lõpetada kõik suhted (ja seejuures välistada alatiseks ka seksuaalne kontakt) tundub liiga karm. Pealegi on kõik inimesed väga sügavalt seotud uskumusega, et nad pole koletised, et me oleme head inimesed. Ja nagu me teame, siis head inimesed suudavad ju alati oma eksidega sõbraks jääda?