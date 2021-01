«Kuidas ta saab võtta eesmärgiks minu hävitamise nii minu tuttavate kui võõraste silmis?» küsib üks naine, kes on sattunud nartsissistist eksi laimukampaania ohvriks. «Kas tõesti on see nii tavaline, et nad võtavad iga suhtedetaili ja keeravad selle ringi selliseks, et nemad näiksid igas olukorras ohvritena?»

Paraku see nii tõesti on, kirjutab Mediumis Carrie Wynn, kes on suhtekonsultant ja spetsialiseerunud just nartsissistide tekitatud vägivallast paranemisele. Selline laimukampaania on väga tavaline, eriti aga juhul, kui sina oled see, kes tahab suhet lõpetada.