Naha positiivsuse liikumine on viimase paari aasta jooksul järjest hoogustunud. Üks sellistest eestvedajatest on Göteborgis elav Sofia Grahn, kellel on Instagramis ligi 100 000 jälgijat – see on üsna muljetavaldav number, sest ta lõi oma konto veidi üle kahe aasta tagasi.