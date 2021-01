Abielu on täis üllatusi ja paljastusi, millest osad on päris huvitavad, kuid teised lausa šokeerivad. Selleks, et suhe terve püsiks, paarid väldivad täielikku ausust, kartes, et saladuse avalikustamine rikub usalduse ja mõistmise. Viis naist jagavad all oma üllatavaid paljastusi.