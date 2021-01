Tallinna peetakse teatud ringkondades ka kummituspealinnaks. Pole ju midagi imestada - nii vana ajalooga kohaga on seotud palju legende, siin on juhtunud palju traagilisi ja veriseid sündmusi, mis on jätnud oma jälje nii inimeste mällu kui ka aja- ja ruumikangasse.