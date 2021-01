Pilt on illustratiivne.

Iga üle 50-aastane mees teab, et vanusega seoses muutub tema sugutung ja tekivad erektsiooniprobleemid. Kui terviseprobleemid segavad seksuaalelu, tuleks rääkida kõigepealt oma arstiga. Peale selle on veel mõned lihtsad näpunäited, mida järgida, et veel ka pärast viiekümnendaid aktiivset seksuaalelu nautida.