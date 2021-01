NAISTEJUTUD ⟩ Eesti naiste mahavaikitud probleem: nädalavahetusi ilma napsuta ei saa...

Napsitavad naised on teema, millest eriti rääkida ei taheta. Kes siis tahaks tunnistada, et tal on - oh õudust! - probleem?! Ometi aga tasuks olla iseendaga aus: igaüks meist, kes alkoholi tarbib, on alkoholiga problemaatilises suhtes. Seda sel lihtsal põhjusel, et alkohol on väga võimas ja salakaval sõltuvust tekitav aine.