Paljud inimesed satuvad erinevatel põhjustel suhtesse, kus seksuaalne tegevus puudub kas osaliselt või täielikult. Tihti kui paar armatseb omavahel, ei pruugi see piisavat rahuldust pakkuda. Selgub, et google otsingusse sisestati sõnapaar «seksita abielu» kaheksa korda sagedamini kui «armastuseta abielu».

Lisaks abielus olevatele inimestele on veel hulk neid, kes on vallalised, lahutatud, leseks jäänud, reisivad ringi, on vanglas, istuvad karantiinis jne. Paljud neist inimestest rahuldavad end ise ja isegi, kui ollakse täisväärtuslikus suhtes, on masturbeerimine normaalne tegevus.