Aga mis juhtub siis, kui ostetud ligipääsu kuritarvitada ning algselt vaid rahakotiraudade paotajale mõeldud sisu kogu ilmarahvaga tasuta jagada? Just sel põhjusel saates Onlyfansist juttu tulebki ning kaamerate ette astuvad kolm julget eestlannat, kes just selliste ebameeldivate mehehakatistega on pidanud rinda pistma.