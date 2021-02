NÄDALAPROGNOOS ⟩ Veebruari esimene nädal toob fookusesse suhted

Täna loob Päike ebasoodsa ühenduse Marsiga, mis võib kaasa tuua energia kuhjumise. Seda on raske alla suruda ning see võib sind ka üle finišijoone lükata, aga asi võib võtta ka plahvatusliku pöörde ning lõppeda tüliga. Tõenäoliselt on sel nädalal suhetes palju arenguid ja paljastusi tulekul, eriti kui sul on teemasid, mille lahendamist oled edasi lükanud ning mis pealispinna all mullitavad.

Täna astub armastusväärne Veenus iseseisvasse ja ektsentrilisse Veevalajasse. See transiit meenutab sulle, et parimad suhted püsivad sõpruse vundamendil. On ilus aeg huvituda sellest, millest su partner huvitub ning võtta aega vaid teile kahele. Lõbutsege! Ära samas unusta ka oma sõpru – ideaalne aeg koos semudega aega veeta või kui sa oled vallaline, võid avastada, et just sõpraderingis on see üks inimene, kes on saanud teistest erilisemaks. See transiit annab ka ülejäänud veebruarikuule värvi – ole valmis ootamatusteks ning et su teele satub küllalt võimalusi eksperimenteerida, seda nii romantiliselt kui ka finantsilises mõttes. Mis kõige olulisem: see annab sulle võimaluse vabaneda energiatest, mis on sind paigal hoidnud.