Pilt on illustratiivne.

Tiger Woods pettis Elin Nordegreni mitme aasta jooksul paljude armukestega. 2011. aastal selgus, et ka Ashton Kutcher pettis oma tollast naist Demi Moore’i 22-aastase Sara Lealiga. 2015. aastal avastati, et Ben Affleck pettis Jennifer Garnerit lapsehoidjaga. Kõik need juhtumid viisid suhte lõppemiseni. Mida oli neis armukestes, mida enda kallimas polnud?