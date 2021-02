Merkuuri retrograad on saanud külge teenimatult halva maine. Nüüd, kui laupäeval Merkuur Veevalaja tähemärgis nö tagurpidi sammuma hakkas, on õige hetk vaadata, kuidas järgmised kolm nädalat mitte ainult üle elada, vaid ka õitseda.

Veevalaja on fikseeritud tähemärk, mille sümboliks on veekandja. 30. jaanuarist kuni 20. veebruarini asub kommunikatsiooni, transpordi ja tehnoloogia juhtplaneet Merkuur just Veevalajas, kus paistab ta justkui tagurpidi üle taeva liikuvat.