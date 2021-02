«Ema on suutnud oma eluajal paljusid aidata mitte ainult majanduslikult, vaid ka oma rõõmsa oleku ja hea tujuga. Tema naerus oli niipalju elujõudu ja kõla, et seda veel praegugi need meelde tuletavad, kes on seda kuulnud,» meenutas oma ema Constance Poskat Veera Grünthal-Poska.