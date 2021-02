Heelia Sillamaa: naise keha on võimas ehk kuidas ma rind ees tundmatusse hüppasin

Oma hirmust üle saamiseks hakkasin ma rinnapumpasid natuke lähemalt uurima ja avastasin, et lisaks manuaalsetele pumpadele on tänapäeval olemas ka juba elektrilised rinnapumbad. Manuaalse puhul tuleb siis käsitsi piima välja pumbata (enam-vähem samamoodi nagu siis, kui verd andmas käid) ja elektriline teeb ise selle töö ära. Kuna süsti tehes aitab mul minestust vältida lakke vaatamine, siis tundus ka rinnapumba puhul see elektriline variant mulle sobivam. Siis ei pea ma ise vähemalt piima pumpama ja saan kogu protsessi vältel lage vaadates oma mõtteid mujal hoida.

Niisiis otsustasin ma selle Lansinohi elektrilise pumba omal nahal järele proovida. Paari päeva pärast oligi pump kohal, aga kahjuks polnud Smartpostiga kohale jõudnud minu julgus (see oli üks eeskujulik ja tahtlik mom-joke). Nii jäi see pump soojenduseks lihtsalt köögilauda kaunistama. Eile otsustasin ma aga lõpuks rind ees tundmatusse hüpata (veel üks eeskujulik mom-joke) ja pumba ära proovida.

Kui ma oma elektrilise pumba tööle lülitasin, tundus mulle korrapealt muidugi see manuaalne variant palju parem. Vaatamata sellele, et pumba hääl oli selline vaikne ja sõbralik, ei tundunud see rinna «roboti» kätte andmine esmapilgul just kõige turvalisema ettevõtmisena. Meelde tuli sõbranna lause «Oled sa kindel, et see elektriline asi sul rinda küljest ei tõmba?»

Kui aga sellest esimesest loomulikust hirmust üle saada ja rind ära ühendada, selgub kiirelt tõsiasi, et tänapäeval on need masinad ikka nii targad ja mugavad, et mitte mingisugust valu või ebamugavustunnet küll tunda ei ole. Ehk siis tagantjärele tarkus - ma ausõna ei oleks pidanud sellist asja üldse kartma.

Kuna ma hetkel veel pumbaekspert ei ole, siis ma ei tea, kas see on kõigil elektrilistel pumpadel nii, aga vähemalt see Lansinohi oma on nii-öelda «nutipump» ja tööle pannes alustab kohe ise õige režiimiga - kaks minutit on nii-öelda soojendusfaas ja siis läheb pumpamine sujuvalt intensiivsemaks üle. Ühesõnaga ise ei pea muretsema, et kuhu nupule nüüd vajutada ja ega ma endale kogemata liiga tee.

Seega füüsiliselt pumpamine ebameeldiv ei ole, aga tuleb tunnistada, et vaimselt on küll esimesel korral natuke veider vaadata, kuidas üks väike masin sind lüpsab. Õnneks läheb see aga juba esimese korraga mööda ja täna hommikul olin ma piima pumbates vana rahu ise. Nii jääbki mul kokkuvõtteks üle vaid nii umbes sajas kord öelda, et naise keha on ikka võimas ja rindade pumpamist ei tasu kindlasti karta.