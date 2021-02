Vangi endine naine lahkumineku järelkajast: uus mees seab piire, aga olen nendega rahul

Kaarel on lõpetanud mulle helistamise ja kuigi vahel tundub, et see on raske, olen teinud sellega rahu. Olen tänulik, et ta suhtub mõistvalt ning laseb mul eluga edasi minna ning annab seeläbi ka iseendale võimaluse uuele algusele. Minu tütrele ta aeg-ajalt helistab, kuid paar nädalat tagasi teatas tütar, et Kaarel oli helistanud ning öelnud, et see jääb ilmselt viimaseks kõneks, kirjutab Ronja, kelle eks kannab karistust ühes Eesti vanglas.