Kehamassiindeks (KMI) on muutunud häbimärgiks, mille tõttu inimesed, kel see ulatub üle 24,9, silmad piinlikkusest maha löövad. See number mitte ei näita ära, et sa oled «objektiivselt paks», vaid annab hinnangu ka su tervisele, markeerides sind rasvunuks.