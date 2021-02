Hiljem tsiviilis said meist töökaaslased. Ja see lähendas. Tänaseks päevaks me enam väga tihti koos ei tööta. Ta töötab nüüd Soomes. Mina töötan Eestis, aga nagu kaasaegsele Eesti mehele kohane, käin ka mina vahepeal sealpool väikest Läänemerd, Soome lahe lainetest kantuna, sulli sebimas.

Juba eelmisest aastast on meie mõlema elus oma koha sisse võtnud viirus. Ja mitte see «Virus», mille hoogsa tümmi saatel me oma esimeses nooruses käed püsti viskasime ja Rootsi kruiisi ajal mööda plaatinaklubi ringi tammusime. Ei, hoopis see va glamuuriõllenimeline viirus, mis muteerub kiiremini kui Raadio 2 aastahiti esitajatele tuntud tüdrukute võime kolmemõõtmelises ruumis üks mõõde kaotsi lasta. Nii on! See viirus on teravam kui «2D tüdrukud».