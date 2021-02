Rutiini juures pole iseenesest midagi halba, aga sageli tahavad naised, et neid üllatataks – spontaansed liigutused, mis võtavad hinge kinni on alati teretulnud. Et olla täielikult hetkes kohal, tuleb aga natuke vaeva näha ning katsetada uusi lähenemisviise. Aga mida iganes sa ka ei teeks, siis tasub kindel olla, et kliitor on mängu kaasatud.