Time on kirja pannud viis müüti, mille teadus on ümber lükanud.

Lapsed peavad kaalu alandama, et rasvumisest välja tulla. Kasvades võtavad lapsed kaalust juurde, kuid kui palju on normaalne, palju aga potentsiaalselt tervisele ohtlik? Ajakirjas Lancet avaldatud uuringust selgus, et lapsed võivad puberteediikka jõudes lapseea ülekaalust välja kasvada ka ilma kaalu alandamata. Kasvades võib rasv lihasteks muutuda, mis kaalub sama palju ning KMI, mis justkui viitab ülekaalule, ei pruugi üldse täpne olla. Samas rõhutavad uurijad, et tervislikud portsjonid ning liikumise tähtsus on asjad, mis tuleks lastele varakult selgeks õpetada.