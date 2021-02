Viimase viiekümne aasta jooksul on pikisilmi oodatud meeste rasestumisvastaste tablettide turule jõudmist. Alatasa on räägitud, et tabletid jõuavad poelettidel paari kuni kümne aasta pärast. 2021. aasta on käes ja vägisi tekib küsimus, kus need siis ometi on?