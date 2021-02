VIDEO ⟩ Myanmari treener lõi enese teadmata riigipöörde taustal tantsu

Just see hetk jäigi Khing Khnin Wai rõõmsameelse aeroobikavideo taustale. On näha, kuidas politsei ja sõjaväesõidukid liiguvad riigi parlamendihoone suunas. Tee Wai selja taga on barrikadeeritud. Twitteri-kasutajad märkisid kommentaarides, et kogu rõõmsameelse muusika ning pahaendelise taustaliikumise kombinatsioon võtab väga hästi kokku meeleolud, millega riigi elanikud uuele aastale vastu läksid.