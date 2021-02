Juuste riisiveega loputamine ja selles leotamine on juba mõnda aega olnud omamoodi trend. Väidetakse, et see kiirendab juuste kasvu, kuid kas see on ka tõsi? TikTokis leidub videosid, kus inimesed ütlevad, et juuksed on hakanud kiiremini kasvama pärast seda, kui nad hakkasid kiharaid riisiveega poputama.