Meil pole võimalik valida, kellega tekib sügavam side ja kellesse armume - vähemalt nii on alati räägitud. Hiljuti tehtud uuring tõestab, et tegelikult on üks kindel asi, mis muudab sind vastassoo jaoks koheselt atraktiivseks. Uuri välja, mille järgi tegelikult kallimat valime!