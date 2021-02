Pilt on illustratiivne.

Vitamiini kummikommid võivad olla ahvatlevad – need on magusad ja paljud arvavad, et ka tervislikud. Kuid kummikommi kujul olevad vitamiinid ei pruugi sugugi nii palju toitaineid sisaldada nagu arvad. Mõnikord pole neis kõiki vitamiine nagu etiketil märgitud ja teinekord võib seal olla mõnda ainet hoopis tunduvalt rohkem. Alt leiad põhjused, miks vitamiini kummikomme eelistada või neist hoopis kaarega mööda käia.