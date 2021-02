Niisugustel puhkudel on avalikkusel tegemist väga kardetava vargaga, kuigi selle tugevus ei seisa jõus nagu meesvargal. Naine teab, et tema kõva külg on tema näiline nõrkus.

Naise pearelvad on salakavalus, petmine ja oma soo rõhutamine. Ainult harukordadel tarvitab naine teo korda saatmiseks vägivalda. Roim, mürgitamine on mehe «eesõigus» ja ka sissemurdmine, mis nõuab osavat tööd, käib naisele üle jõu. Igatahes on plaanid, milliseid välja hauduvad naiste ajud, väga mitmesugused ja küllalt kardetavad selleks, et peaaegu kõikide maade politsei juures on tekkinud eri osakonnad, mis tegelevad ainult naisvarastega.