Malmöst pärit Roba Kadhem lõi veidi üle viie aasta tagasi tuntud Facebooki-grupi nimega Pink Room (eesti k - roosa tuba). Sellest ajast saati on gruppi saatnud meeletu edu ning kogukonnaga on liitunud juba 158 000 naist. Tegu on ühe Rootsi suurima online foorumiga. Hiljuti valitses grupis 13 päeva haudvaikus ning tuli välja, et Facebook on foorumi kummalistel asjaoludel sulgenud.