Paljud siniverelistele kuuluvad ehted on väga vanad ning pika ajalooga, seetõttu on neile ka pea võimatu külge kleepida täpset hinnasilti. (Rääkimata üldse sellest, et ilmselt need kunagi müüki ei lähe!) Ometi meeldib inimestele hindamatute asjade hindu siiski ette kujutada ning täna jagame teiega nimekirja Briti kuningakoja kümnest kõige hinnalisemast ehtest.