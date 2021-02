Pilt on illustreeriv.

Mis muudab mehe seksikaks? Kuigi välimus ja võluv olemus aitab kaasa, pole see kõik. Meeldiv isiksus ja hobid väljaspool tööd muudavad mehe huvitavamaks kuid kindlasti ka seksikamaks. See, kuidas mees oma vaba aega veedab, määrab ära, milline ta inimesena on. Tasub targalt valida, kuidas oma aega veeta, sest naised ei jäta seda märkamata.