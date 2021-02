USA uus asepresident Kamala Harris on viimasel ajal meedias kõvasti tähelepanu pälvinud. Naine on ettevõtlik, intelligentne ja paljudele suureks eeskujuks. Ühtlasi on tema kõrval pühendunud ja armastav abikaasa nimega Douglas Emhoff, kelleta poleks Harris nii kaugele jõudnudki. Saa teada, kuidas ühest pimekohtingust sündis armas tänapäeva muinaslugu!