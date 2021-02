Miljonite laste lemmik JoJo Siwa tuli kapist välja: mu tüdruksõber andis selleks julgust!

Värskelt Jimmy Fallonile antud intervjuus rääkis ta kogemusest pisut põhjalikumalt. Tütarlaps ütles, et tal on tüdruksõber, kes on olnud väga julgustav otsuse osas oma identiteeti avalikkusega jagada.

Esimese vihje oma sättumusest andis ta osaledes LGBTQ+ TikToki loojateühenduse Pride House LA videos osaledes. Siwa kahtlustas, et see võib tekitada mitmeid küsimusi. See oli just tema tüdruksõber – keda neiu nimetab kõige imelisemaks, täiuslikumaks ja ilusamaks tüdruksõbraks kogu maailmas – kes julgustas teda avalikult oma identiteeti kinnitama, rääkis Siwa Falloni telesaates kolmapäeval, 3. veebruaril.

«Ma ei häbene seda,» lisas ta. «Ma lihtsalt polnud seda veel internetis näidanud.»

Siwa on harjunud spekulatsioonidega oma seksuaalse sättumuse kohta – paljud fännid kommenteerisid asja kohe video all, kus ta tantsis koos teistega Paramore’i «Ain’t It Fun» loo järgi. Alguses aga polnud ta kindel, kas peaks asja ka ise kommenteerima, kuid muutis oma meelt. «Ma tahtsin, et inimesed teaksid – see on okei.»

Seejärel avaldas ta TikTokis video Lady Gaga loo «Born This Way» taustal, mis tekitas paraja tormi. Torm omakorda innustas teda avaldama Twitteris fotot, millel ta kannab T-särki kirjaga «Parim geist nõbu», mille kinkis talle nõbu. Varem oli ta fotot jaganud vaid oma pereliikmetega.

My cousin got me a new shirt pic.twitter.com/DuHhgRto7b — JoJo Siwa!🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) January 22, 2021

«Naljakas oli see, et kümme minutit enne foto postitamist oli mu pressiesindaja just küsinud, et kas ma kavatsen oma identiteeti kinnitada,» naeris Siwa saates. «Ja ma just olin öelnud, et ei kavatse. Kümme minutit hiljem postitasin aga selle foto.»

Kapist väljatulek tõi kaasa muidugi ka omad riskid. JoJo Siwa fänkond ulatub miljonitesse üle terve maailma. «See võib tõesti olla väga hirmus,» ütles ta. «Muidugi ei aktsepteeri tänasel päeval veel kõik seda, aga on nii palju inimesi, kes seda aktsepteerivad. Ja nagu ma ikka ütlen: isegi, kui on miljon inimest, kes seda ei aktsepteeri – see on suur hulk inimesi. Aga on 100 miljonit, kes aktsepteerivad. Ja ma arvan, et see on väga tähtis. 100 miljonit on väga suur hulk.»

Geiteema ei ole Siwa jaoks iseenesest suure tähtusega («Ma lihtsalt olen see,» ütles ta), kuid perekonna, sõprade, tüdruksõbra ja fännide toetus on olnud ülioluline. «Tehniliselt võttes oli see suur risk, et ma selle postitasin,» mõtiskles ta. «Aga kui ma kaotaksin ka kõik, mille olen loonud, lihtsalt seetõttu, et olen mina ise, siis ma ei tahagi seda. Ma olen praegu lihtsalt nii õnnelik, sest ma saan nüüd jagada seda, mis mind õnnelikuks teeb. Ja mu süda on lihtsalt nii rõõmus.»

Siwa lugu on inspireeriv paljudele noortele fännidele ning rollimudelina on teda juba mitmetes ühismeediakanalites esile tõstetud.