PRINTSESS JA PRESIDENT ⟩ Valges Majas elanud Norra kroonprintsess Märtha mõjutas tugevalt Teise maailmasõja käiku

«Ma arvan, et see on lugu inimestest ja sellest, kuidas inimesed sõjaajaga kohanevad,» mõtiskleb presidenti kehastav McLachlan. «Näiteks Märtha jaoks oli alati kodumaa esikohal.»

Märtha Washingtonis viibimine ning tema vaated mõjutasid lõppeks ka Ameerika presidendi nägemust ookeanitagusest sõjast. See aga tõi kaasa muutuse USA poliitikas. «President Roosevelt oli väga kummalises olukorras,» selgitab McLachlan. «Ta tahtis ameeriklaste hulgas oma populaarsust suurendada, aga samal ajal ta mõistis, et USA peab Hitleri vastu võitlusse asuma.» McLachlan usub, et president lahendas keerulise olukorra väga hästi.

Märtha aga riskis oma abieluga, kui oma isamaa eest võitlema asus. Ka vaenlasi tekkis talle üksjagu, osad neist Valge Maja seinte vahelt. «Märtha pidi otsustama, kuidas oma tundeid ja tegusid kooskõlastada, kuidas ta saaks oma riiki päästa ja kuidas elada viis aastat ilma oma abikaasata,» räägib Helin.

Olav ja Märtha perega eksiilis 1942. aastal FOTO: Wikimedia Commons

Ühendas võitlus vabaduse eest ja huumor

«Kui on keegi, kes ikka veel ei saa aru, miks seda sõda peetakse, vaadaku ta Norrat,» ütles president oma kuulsas kõnes. «Kui on keegi, kellel veel on väärkujutlusi, et seda sõda oleks saaanud vältida, vaadaku ta Norrat. Ja kui on keegi, kes kahtleb, kas demokraatlik tahe võidab, siis talle ütlen ma jällegi – vaadaku ta Norrat.»

Need sõnad tegid Märtha väga õnnelikuks. «Need ilusad ja helded sõnad, mida te just väljendasite, härra president, jõuavad lõpuks igasse Norra kodusse,» ütles Märtha. «Jah, üle kogu maailma on norra mehi ja naisi, kes palvetavad ja töötavad ja võitlevad, et Norra oleks taas vaba ja õnnelik.»

Roosevelti nõbu Margaret Suckley kirjutas oma päevikusse, et printsess Märtha on inimene, kes igal kohtumise korral muutub aina atraktiivsemaks. «Ta on õrn ja kaastundlik, tal on huumorimeel ja ta on väga vastuvõtlik,» kirjutas ta aastal 1943.

Nende kaasaegsed arvasid, et president ja printsess saidki omavahel hästi läbi just hea huumorimeele tõttu. Kord sõitsid nad koos kaaskonnaga autos ning avatud akendest hoovas sisse sügisest hõngu – küpsed õunad, viinamarjad, hein. President küsis: «Kas ehk tuul tõmbab? Tahate te, et aknad kinni paneksime?» Märtha keeldus ja küsis muiates vastu: «Härra president, kogu oma mõjuvõimu juures suudate te ju kindlasti ka tuuli kontrollida?» See ajanud Roosevelti naerma.

Viimane märgiline tähistamine

Jaanuaris 1945 oli Roosevelti neljas ametisse vandumine. Ta oleks võinud pärast seda toimuvale õhtusöögile kutsuda ükskõik kelle, kuid ta otsustas oma nõbude ja «norrakate» - Märtha, tema kolme lapse ja kroonprints Olavi – kasuks. «Oli meeldiv pidu,» kirjutas Suckley ja lisas, et paljud käisid toast läbi Roosevelti õnnitlemas.

Roosevelt 1945. aastal FOTO: akg-images/akg-images/Scanpix

Järgmisel päeval kohtusid norrakad ja president samas ruumis tosinaks toostiks. FDR pidas nimelt oma 30. jaanuari sünnipäeva varem, kuna pidi sel ajal Jaltas viibima. Ühe toosti tõstis president norrakate terviseks: «Olgu te igal mu sünnipäeval! Ja olgu te samal ajal järgmisel aastal tagasi kodus.»

Toost läkski täide. Roosevelt suri neli kuud hiljem, Norra printsess Märthal aga õnnestus juba samal aastal koju tagasi pöörduda. Kirjanik ja esseist Gore Vidal on printsess Märthat aga nimetanud suisa Roosevelti viimaseks armastuseks. Kas see nii ka oli, võime ainult spekuleerida...

Kroonprintsess Märtha kannatas sõjajärgselt kehva tervise all. Ta haigestus vähki ning suri 5. aprillil 1954 – vaid kolm aastat enne Olavi troonipärimist. Tema kaotus oli suur löök nii tulevasele kuningale kui kogu Norra rahvale.

