NÄDALAPROGNOOS ⟩ Pingeseisudega vürtsitatud nädal toob kõigile edu armuasjades ning loomingulisi ideid

Ka see nädal möödub meil Merkuuri vähikäigu tähe all, mis võib Veevalaja-hooaega “rikastada” segaduse, valestimõistmiste ning ka kõiksuguste ebamugavustega. Kohe nädala alguses võid tunda, et selle planetaarse liikumise mõjud on veelgi intensiivsemad, kui nad olid eelmisel nädalal, sest esmaspäeval, 8. veebruaril, moodustab Päike Merkuuri retrograadiga konjunktsiooni.