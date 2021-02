Hiljuti ilmunud Elisabeth van den Bosch-de Jonghi raamat «Kirjad Läände» annab värvika pildi Tallinna elust sajand tagasi, meie riigi tekkehetkedest kuni 1920. aastate teise pooleni. Pilk on küll heidetud kõrgelt Maarjamäe lossist ja on vahest liiga «kõrgseltskonna keskne», kuid ei saa salata, et samas ka aus.