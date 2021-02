Üldiselt põhineb keskea definitsioon keskmisel oodataval elueal. Eestis on see naiste puhul 82,2 eluaastat ja meeste puhul 74,4 eluaastat. Ometi võib keskea määratlemine olla ka selgem. Näiteks ütles elutsüklite psühholoogia ja keskea uurija Katja Kokko väljaandele Helsingin Sanomat, et 40. eluaastat ei tohiks automaatselt keskeaks lugeda, kuna täiskasvanuiga võiks defineerida pigem elufaaside kui vanuse järgi.

Niisiis ei ole võimalik paika panna, millal täpselt keskiga algab, kuid on hetki, mil oled kindlasti mõtisklenud, et see nüüd vist seda just tähendabki.