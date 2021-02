90AASTASED RETSEPTID ⟩ Valmista esiemade kombel piparmündikoogikesi ja kartulisalatit

Mõlemad retseptid on pärit väljaandest Ühistegelised Uudised, 22. veebruar 1930.

Piparmündikoogikesed

Kartulisalat

«Viimasel ajal ei pea paljud naised sündsaks köögis pliida ees askeldada,» kirjutati väljaandes. «Arvatakse, et toitude valmistamisega kaotatakse asjatult palju «kallist» aega. Köögitalituste jaoks on ju teenijatüdrukud ja pealegi saab palju poest juba valmilt.»

Kuid kõiki toite ei saa mitte osta valmilt kauplusest ja üks sarnastest oli toona kartulisalat. «Kartulisalati valmistamine nõuab tööd ja kannatust. Sellepärast on see roog ka paljudel söögilaudadel veel vaeslapse osas,» manitseti ja muretseti ajakirjas. Õnneks toodi vähe virkamatele perenaistele välja ka kartulisalati valmistamise retsept.

1. Võetakse võimalikult ühesuurused kartulid ja puhastatakse põhjalikult, ilma et neid kooritaks. Puhastamine sünnib harilikult leiges vees harjaga.

2. Kartulid asetatakse keedunõusse, kallatakse peale külma vett ja pannakse tulele. Kohe alguses lisatakse juurde ka tarvilik hulk soola (üks supilusikas täis ühe liitri vee kohta) ja köömneid, viimaseid umbes teelusikatäis ning aetakse siis pikkamööda keema. Viimase kümne minuti jooksul on soovitav tuli võimalikult väike hoida, see teeb kartulid ühetasaselt pehmeks.

4. Pehmed kartulid lõigatakse peale selle, kui neid keedunõus kindla katte all veel on aurutatud, kuni nad veel soojad on, õhukesteks viiludeks ja segatakse maitse järgi lisandustega, mille hulka kuulugu ka peeneksriivitud sibul, petersell ja putk.