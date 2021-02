OSKA ENNAST AIDATA ⟩ Kallimaga tüli majas? Edasi talita nõnda

Partneriga tülitsemine toob esile kõiksuguseid negatiivseid, kuid täiesti normaalseid emotsioone. Sageli tunned end kurva või ärevana, et te kallimaga asju samamoodi ei näe. Teinekord kerkib sinus aga viha asjade pärast, mida kaaslane ütles. Samuti võid tunda end süüdi omaenda käitumise pärast või tunda häbi asjade pärast, mida tülihoos ütlesid või tegid. Või oled hoopis haavunud, et partner ei ole situatsioonile reageerinud nii, nagu sina ootasid või lootsid.

Nende keeruliste emotsioonide laviiniga tegeledes on aga ääretult oluline, et sa ka iseenda eest hoolt kannaksid. Üks keerulisemaid asju, millega tüli puhul leppida, ongi see, et sa ei saa alati sõneluse tulemust kontrollida. Ainus asi, mille üle sul kontroll on, oled sina ise ning enese eest hoolitsemine aitab sul kergemini tunnetega toime tulla, edasi liikuda ning ka ennast rahustada, kui tunded üle pea keevad.