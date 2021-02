GAASIKEERAMINE ⟩ 7 lauset, mida partner sinu manipuleerimiseks kasutab

Kui sa oled neid valulikke mõtteid mõelnud ja tundeid tundnud, siis tead, kui tõsiselt gaasikeeramine (ing k gaslighting) võib sind kahjustada. Healthline selgitab, et gaasikeeramine on vaimse ja psühholoogilise vägivalla üks vorme. Termin pärineb 1938. aasta näidendist pealkirjaga «Gaslight», kus mees paneb oma naise uskuma, et too on hulluks läinud ja paneb käpa peale naise varandusele. Uuringud on näidanud, et gaasikeerajad toidavad meisterlikult kahtlusi, ebakindlusi ja paranoiat. Nad õõnestavad su vaimset stabiilsust ja reaalsustaju.