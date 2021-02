JALAARSTID SOOVITAVAD ⟩ Õunaäädika jalavann leevendab kuivust ja nahalõhesid

Täna jagame teiega üht lugematutest õunaäädika kasutusvõimalustest. Nimelt saab sellega teha endale jalavanni, et leevendada koduste vahenditega talvisel ajal varvastele ja kandadele kergesti tekkivat kuiva ja pragunevat nahka.

Nagu nimigi ütleb, siis on õunaäädika näol tegu käärimisprotsessi abil õuntest valmistatud vedelikuga. "Aktiivne koostisosa on selles äädikhape, mis siis aeglaselt nahapaksendeid lõhustama asub," selgitab jalaarstina töötav Jacqueline Sutera. Just selle omaduse tõttu ongi õunaäädikas jalavanni tegemiseks niivõrd sobiv koostisosa, sest aitab väga mitme erineva probleemi lahendamisel.