KÜLMAVÄRINAD ⟩ Kummalised lood Nõmmel: öösiti käib mööda tube naine, keda olemas pole...

Selle loo pani Parawebis kirja 37-aastane mees viis aastat tagasi, öeldes enda kohta, et on pigem skeptik. Perekond elas Nõmmel kolmetoalises korteris, mis asus vana, 1920ndatel ehitatud eestiaegse maja esimesel korrusel. Mees märgib, et kogu maja ja ka korter said nullindate lõpupoole renoveeritud, seejuures tehti ümber ka korteri planeering - tube on vähem, osad toad on suuremad.

Kummaline on aga see, et kirjapaneku hetkest viimase aasta jooksul on mitmed pere juures ööbinud külalised hommikul öistest seiklustest sarnaseid kogemusi pajatanud. Nimelt - kui keegi pere juurde ööseks jääb, magavad nad tavaliselt elutoa diivanil. «Seal on väga mõnus magada,» märgib autor. «Sageli teen nii, et kui mul magamistoas voodis und ei tule, lähen padja ja tekiga elutoa diivanile ja magan alati nagu laps.»

Ükskord magas nende juures mehe ämm, kes hommikul kohvi kõrvale rääkis, et ärkas hommikul umbes kella viie paiku selle peale, et nägi tütart magamistoast välja tulemas ja kas siis kööki või tualetti minemas. Ämm keeras külje ja püüdis uuesti magama jääda, kuid sai ühtäkki aru, et naisel, keda ta nägi, oli pikk, maani öösärk ja pikad juuksed... Mõtlema jäädes üldse mitte tema tütre moodi!

Seejärel ei suutnud ämm enam uuesti magama jääda, vaid jäi südame põksudes ootama, millal naine, keda ta nägi, tualetist tagasi magamistuppa suundub. Seda aga ei juhtunud. Kui ämm asja kontrollima läks, ei näinud ta korteris muidugi kedagi...