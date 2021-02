KOLUMN ⟩ Dagmar Lamp: kuidas sõpra maha jätta?

Mida siis teha? Armusuhetega on ju lihtne – kui ikka suhe enam õnnelikuks ei tee, saab kallimaga maha istuda, asjadele otsa vaadata ning jõuda ehk üheskooski järeldusele, et siit koos edasi minna pole just eriti mõttekas. Kuid kuidas on sõprusega? Kuidagi kahju on ju maha kanda inimest, kellega oled kümme, isegi kakskümmend ja peale aastat mitu puuda soola ära söönud. Samas ei saa ka nõuda või eeldada, et me kõik areneksime ühes rütmis, ning on ehk isegi jabur loota, et inimesed, kellega jagasid huvisid tiinekaeas, on sinu jaoks põnevad ja asjalikud kaaslased neljakümnendale eluaastale lähenedes.