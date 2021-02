Kuukalendris on kuuloomine üks kõige tähtsamaid päevi. Täna kell 21.06 on noorkuu Veevalajas, kus lisaks Kuule on hetkel veel kuus planeeti. Hiina kalendri järgi algab uus, pühvliaasta. See kõik saadab aga parajalt omamoodi võnkeid, millega tasuks arvestada.