KOLUMN ⟩ Saatejuht Andreas Jääger: üks sõna, millega paljud inimesed end vabatahtlikult orjastavad

PEAN on meie kõigi keelekasutuses ja sellel on tohutu võime luua häbi- ja süütunnet. See vägivaldne sõna, mida me enda hindamiseks kasutame, on meie teadvuses nii sügavalt kinnistunud, et paljudel oleks raske enda elu ilma selleta ettegi kujutada.

Eriti karmid on inimesed iseenda vastu. Kui me seda sõna iseenda vastu kasutame, siis avaldame enamasti vastupanu õppimisele, sest sõna «peab» viitab valiku puudumisele. See on aga on ju täielik vale. Meil on alati valik, ent sõna «peab» orjastab meid. Niipea, kui me kuuleme kuskilt mingit käsku tulemas, siis on inimloomusel komme sellele automaatselt vastu võidelda, sest see ähvardab meie valikuvõimalusi.